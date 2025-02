Il Cerignola continua la sua marcia trionfale nel girone C di Serie C, confermandosi saldamente in vetta alla classifica. La formazione guidata da Giuseppe Raffaele non mostra segni di cedimento e prosegue il proprio cammino con una determinazione incrollabile. L’ultimo successo, arrivato con un sofferto ma preziosissimo 1-0 sul campo del Sorrento, ha segnato la sesta vittoria consecutiva per i pugliesi, che possono contare su un attaccante in stato di grazia come Ciccio Salvemini, giunto al suo quattordicesimo centro stagionale.

Il vantaggio di cinque punti sull’Avellino rimane intatto, mentre le altre pretendenti alla promozione sembrano progressivamente perdere terreno. Il Monopoli dista otto lunghezze, il Benevento nove, mentre Crotone e Picerno inseguono addirittura a undici punti. La classifica sembra suggerire una corsa a due tra Cerignola e Avellino per il primo posto, ma Raffaele predica prudenza: con trenta punti ancora in palio, la stagione è tutt’altro che decisa.

La squadra pugliese non è solo brillante sotto il profilo del gioco, ma dimostra di avere anche la capacità di soffrire nei momenti più difficili. La compattezza del gruppo e la capacità di resistere nelle situazioni più complesse rappresentano armi fondamentali nella corsa verso la Serie B. I gialloblù sanno gestire i momenti favorevoli con lucidità e pazienza, dimostrando di essere una squadra matura e pronta per il grande salto.

Il prossimo ostacolo sulla strada del Cerignola sarà il Trapani, atteso domenica al “Monterisi” per una sfida che si preannuncia insidiosa. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15 e, nonostante le difficoltà incontrate dai siciliani in questa stagione, nessuno in casa Cerignola vuole sottovalutare l’impegno. Il Trapani, infatti, era stato indicato tra le possibili protagoniste del torneo in estate, ma finora il suo cammino è stato al di sotto delle aspettative. Con quindici punti di distacco dalla capolista, gli ospiti arriveranno con la voglia di sorprendere, ma i padroni di casa sanno che per continuare a sognare la Serie B non possono concedersi passi falsi.

La strada verso il traguardo è ancora lunga e piena di insidie, ma il Cerignola ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo. La concentrazione dovrà restare altissima, perché anche il minimo errore potrebbe riaprire una lotta che oggi appare indirizzata. Ma con la solidità mostrata finora, la città può continuare a sognare.

