Maltempo nel Foggiano: allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali

La provincia di Foggia e gran parte della Puglia si preparano a un’ondata di maltempo prevista per la giornata di mercoledì 26 febbraio 2025. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, che interesserà tutta la Capitanata, comprese le Isole Tremiti.

Previsioni meteorologiche per la giornata

Secondo le previsioni, a partire dalle 8:00 del mattino e fino alla mezzanotte, la regione sarà interessata da precipitazioni sparse, con possibili rovesci o temporali. Le piogge saranno generalmente di intensità debole, ma localmente potranno assumere carattere moderato.

Il maltempo coinvolgerà gran parte della Puglia, ad eccezione del Salento e dei bacini del Lato e del Lenne, dove le condizioni meteorologiche dovrebbero risultare più stabili. Nel resto del territorio, le piogge saranno distribuite in modo irregolare, con fenomeni più intensi nelle aree interne e montuose.

Rischi connessi e raccomandazioni

Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero provocare accumuli d’acqua, smottamenti e disagi alla circolazione stradale, soprattutto nelle zone più esposte. In particolare, il rischio idrogeologico potrebbe manifestarsi con allagamenti nei centri urbani e difficoltà nei collegamenti viari.

Le autorità invitano la popolazione a prestare la massima attenzione, evitando spostamenti non necessari e adottando comportamenti prudenti. Si consiglia di:

Evitare di transitare in sottopassi o strade soggette ad allagamenti.

Assicurarsi che grondaie e scarichi siano liberi da ostruzioni per favorire il deflusso dell’acqua.

Prestare particolare attenzione nelle zone collinari e montuose, dove potrebbero verificarsi smottamenti.

Seguire gli aggiornamenti ufficiali e attenersi alle indicazioni della Protezione Civile.

Evoluzione del meteo nei giorni successivi

Le attuali proiezioni meteorologiche indicano che l’instabilità potrebbe persistere anche nei giorni successivi, con possibili nuove precipitazioni tra il 27 e il 28 febbraio. Tuttavia, i fenomeni dovrebbero progressivamente attenuarsi verso il fine settimana, lasciando spazio a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Si raccomanda di restare aggiornati consultando i bollettini meteo ufficiali e i canali di informazione locale per ulteriori dettagli sull’evoluzione della situazione meteorologica.