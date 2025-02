Manfredonia: De Luca torna in campo, ridotta la squalifica - Fonte Immagine: IlSipontino.net

La III Sezione della Corte Sportiva d’Appello ha accolto il reclamo del Manfredonia Calcio 1932, riducendo la squalifica di Umberto De Luca da 3 a 2 giornate. Il provvedimento riguarda la sanzione inflitta al giocatore in seguito alla gara contro la Nocerina Calcio 1910 del 9 febbraio 2025.

Grazie alla decisione della Corte, De Luca sarà disponibile per il prossimo match in trasferta contro la Fidelis Andria, offrendo un’importante risorsa alla squadra in un momento cruciale della stagione.

Lo riporta manfredoniacalcio1932.net.