Manfredonia, scene di sesso in pubblico tra clienti e prostitute: indignazione sulla SS89 (VIDEO)

Cresce l’indignazione tra cittadini e automobilisti per le continue scene sessuali in pieno giorno tra clienti e prostitute nei pressi della zona industriale lungo la SS89. Episodi simili, già segnalati in passato, sembrano essere diventati sempre più frequenti, tanto da esasperare chi transita quotidianamente nella zona. “Non ce la facciamo più”, commentano alcuni passanti, stanchi di trovarsi di fronte a situazioni imbarazzanti in un’area visibile e di passaggio. “È inaccettabile che accada in un luogo pubblico, sotto gli occhi di tutti”.

La zona, situata in prossimità di una delle principali arterie stradali che collegano Manfredonia, è spesso frequentata non solo da lavoratori delle aziende circostanti, ma anche da famiglie e pendolari. La mancanza di controlli sembra favorire il ripetersi di questi episodi, con alcuni video che stanno circolando rapidamente sui social, alimentando ulteriormente il dibattito.

I cittadini chiedono un intervento immediato delle autorità per ristabilire il decoro e garantire maggiore sicurezza in un’area che, pur essendo industriale, resta comunque di pubblico transito.