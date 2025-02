Rifiuti abbandonati illecitamente davanti l’ex stazione Ferroviaria Frattarolo – Strada Provinciale 59.

Non sembrano proprio bastare mai le azioni a contrasto del triste e pericoloso fenomeno dell’abbandono di rifiuti lungo le strade. E proprio per questo Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, ribatte sull’argomento. “Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, nonostante le misure a contrasto, resta molto esteso e, nel caso di strade Statali e Provinciali rappresenta un pessimo biglietto da visita per il nostro paese.

Si fa appello alle autorità preposte, Anas, Province e ai Sindaci di intervenire urgentemente per le aree di loro competenza.

Il nostro impegno, non è da poco, aggiunge Manzella, stiamo facendo qualcosa di molto importante per il nostro territorio, per la conservazione della sua bellezza ma soprattutto per scongiurare ogni rischio per la salute dei cittadini, ma occorre fare di più con interventi volti all’eliminazione del degrado ambientale e del rischio sanitario per la presenza di grosse quantità di rifiuti, alcuni anche pericolosi.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane