Shock nel cimitero di Manfredonia: rubate le macchinine dalla tomba di un bambino. La mamma: "Cattiveria pura!"

Manfredonia. Un episodio di sconcertante crudeltà ha scosso la comunità di Manfredonia: al cimitero cittadino, ignoti hanno rubato le macchinine lasciate sulla tomba di un bambino prematuramente scomparso a gennaio 2025. Un atto vile, che ha lasciato sgomenti i genitori del piccolo e ha suscitato un’ondata di indignazione tra i cittadini.

A denunciare l’accaduto è stata la madre del bambino, Arianna, che ha espresso il proprio dolore e la propria indignazione attraverso un messaggio di amarezza: “Buongiorno, è possibile che c’è ancora gente così cattiva che si ruba le cose al cimitero? Nemmeno un bimbo lasciano in pace. Rubarsi le macchinine… almeno lì lasciateli riposare in pace. Se avete bisogno, chiedete e vi sarà dato! Che schifo!”.

L’episodio sarebbe avvenuto nella mattinata di ieri, quando la famiglia si è recata al cimitero per visitare la tomba del bambino e ha scoperto con sgomento che le macchinine, lasciate come un simbolico dono d’affetto, erano scomparse.

Un furto che non ha soltanto privato la tomba di un oggetto materiale, ma che ha inflitto una profonda ferita emotiva ai genitori, già provati dal dolore della perdita.

La madre del bambino ha voluto condividere questa triste vicenda per sensibilizzare la comunità e denunciare l’insensibilità di chi si è macchiato di un simile gesto. “Era un regalo che abbiamo voluto lasciare al nostro bambino. Non abbiamo sporto denuncia perché non sappiamo se verrebbe fatto qualcosa, ma volevamo ricordare a questo paese che esiste ancora gente così cattiva”, ha spiegato Arianna.

L’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social,

suscitando un’ondata di solidarietà nei confronti della famiglia colpita da questo gesto crudele. In molti si sono detti indignati e scioccati per quanto accaduto, condannando fermamente l’accaduto e chiedendo maggiore rispetto per i defunti e per il dolore dei loro cari.

Purtroppo, non è la prima volta che episodi di questo genere si verificano nei cimiteri. Negli ultimi anni, diversi cittadini hanno denunciato furti di fiori, oggetti personali e altri simboli lasciati sulle tombe dei propri cari. Questi atti non solo rappresentano una grave mancanza di rispetto, ma aggiungono ulteriore dolore a chi già soffre per la perdita di un familiare.

Le autorità comunali sono state informate dell’accaduto e si auspica un rafforzamento delle misure di sicurezza all’interno del cimitero per prevenire episodi simili in futuro. L’amministrazione potrebbe valutare l’installazione di telecamere di sorveglianza o un maggior controllo da parte del personale addetto.