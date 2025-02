Un passo avanti per la sicurezza stradale sulla SS16 “Adriatica”, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, considerato tra i più pericolosi della Capitanata e spesso scenario di gravi incidenti. Mercoledì 26 febbraio, alle ore 12, si terrà un sopralluogo tecnico nel cantiere aperto per i lavori di adeguamento stradale.

Presenti all’incontro il sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, e il commissario straordinario di governo e responsabile della Struttura Territoriale Puglia di Anas, Vincenzo Marzi.

L’incontro sarà un’occasione per fare il punto sull’avanzamento dei lavori di miglioramento di un’arteria fondamentale per la viabilità locale. La SS16, in questo tratto, è tristemente nota per l’elevata incidentalità e per le numerose criticità infrastrutturali che la rendono pericolosa per automobilisti e trasportatori.

Una strada da sempre problematica, si interviene per la sicurezza

L’intervento di adeguamento della SS16 tra Foggia e San Severo è atteso da tempo, soprattutto considerando l’elevato numero di incidenti registrati negli ultimi anni. Tra i problemi principali di questa arteria si segnalano:

Carreggiate troppo strette, con traffico intenso e frequente transito di mezzi pesanti

Scarsa illuminazione e visibilità ridotta in alcuni tratti

Accessi pericolosi e intersezioni critiche che aumentano il rischio di collisioni

I lavori, finanziati dal governo e gestiti da Anas, mirano a migliorare la sicurezza stradale attraverso il potenziamento delle infrastrutture, l’ammodernamento delle corsie e l’adeguamento dei sistemi di illuminazione e segnaletica. L’obiettivo è garantire una maggiore fluidità del traffico e ridurre i rischi per chi percorre quotidianamente questa tratta.

Un’opera cruciale per la mobilità e lo sviluppo del territorio

L’adeguamento della SS16 non è solo una questione di sicurezza, ma anche un elemento chiave per il miglioramento della viabilità e lo sviluppo economico della provincia di Foggia. Questo tratto di strada rappresenta un collegamento fondamentale tra il Gargano e il resto della regione, oltre a essere un asse strategico per il traffico commerciale e turistico.

Migliorare l’infrastruttura significa non solo proteggere la vita di chi la percorre, ma anche facilitare gli spostamenti di residenti, pendolari e aziende, rendendo più efficienti i trasporti e riducendo i tempi di percorrenza.

Con il sopralluogo del sottosegretario Ferrante e del commissario Marzi, il progetto entra in una fase cruciale. L’auspicio è che i lavori procedano secondo i tempi previsti e senza intoppi, così da consegnare finalmente ai cittadini una strada moderna, sicura ed efficiente.