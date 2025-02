Varese: arrestato allenatore di pallavolo per violenza sessuale su minorenni - Fonte Immagine: TGCOM24

A Varese, un allenatore di pallavolo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri su ordine del giudice per le indagini preliminari, accusato di violenza sessuale nei confronti di alcune giocatrici minorenni. I fatti contestati si sarebbero verificati durante le sessioni di allenamento o al termine delle partite. L’inchiesta è stata avviata nel novembre 2024 a seguito della denuncia di una delle ragazze coinvolte, e le indagini hanno portato alla raccolta di “concreti riscontri” sugli abusi perpetrati dall’uomo, che riguardano giovani di età compresa tra i 13 e i 16 anni.

La denuncia è stata sporta da una delle minorenni, che, dopo aver confidato quanto accaduto alla madre, ha deciso di contattare i carabinieri. La giovane ha raccontato di essere stata vittima di pesanti palpeggiamenti da parte del suo allenatore durante le consuete sedute di allenamento o quando lui si offriva di accompagnarla a casa al termine delle partite. Le indagini dei carabinieri hanno confermato diversi episodi in cui l’uomo, sfruttando la sua posizione di autorità, avrebbe toccato le ragazze in modo inappropriato, incluso il palpeggiamento delle parti intime. L’allenatore è attualmente detenuto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

