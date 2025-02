BTM, il Comune di Foggia promuove nuove strategie per il Parco Bosco Incoronata

Il Comune di Foggia parteciperà alla BTM – Business Tourism Management di Bari all’interno dello stand della Rete dei Comuni Sostenibili, per presentare il progetto “Un Parco di Idee” dedicato alla rigenerazione e valorizzazione del Parco Bosco Incoronata. L’evento si svolgerà nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio, e sarà un’importante occasione per illustrare le azioni messe in campo per la tutela e lo sviluppo di una delle aree naturali più significative del territorio.

La partecipazione del Comune di Foggia alla BTM di Bari si inserisce in un più ampio percorso di promozione della sostenibilità ambientale e dello sviluppo turistico consapevole. “Un Parco di Idee” è un progetto che punta a valorizzare il Bosco Incoronata attraverso interventi di rigenerazione ambientale, percorsi di fruizione sostenibile e iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela del patrimonio naturale.

“La presenza alla BTM di Bari rappresenta un’opportunità fondamentale per presentare il nostro impegno nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione delle risorse naturali del territorio – spiegano l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile e il consigliere delegato al Parco Francesco Strippoli, che presenzierà l’appuntamento fieristico –. Con il progetto ‘Un Parco di Idee’ vogliamo restituire al Bosco Incoronata il ruolo centrale che merita, non solo come area di interesse ecologico e paesaggistico, ma anche come luogo di aggregazione, educazione ambientale e turismo sostenibile.”