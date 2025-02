Il consigliere comunale Pasquale Cataneo, capogruppo di Italia del meridione al Comune di Foggia, interviene su notizia della firma del decreto interministeriale per servizio antincendio VV.F. in aeroporto a Foggia.

“Ottima novità la firma del decreto interministeriale che fa compiere un passo in avanti per i VV.F. al Gino Lisa per garantire il servizio antincendio di 6^ categoria ICAO. Si irrobustiscono così le possibilità di crescita operatività del nostro aeroporto. La definizione di “giornata storica” è esatta.

Sono passati “solo” 25 anni da quando prospettammo come sindacati a Foggia il 12.07.1999, nella sala del tribunale della Dogana della Provincia allora guidata dal prof. Pellegrino, al ministro dei trasporti del tempo on. Tiziano Treu, alla Regione Puglia e al presidente della SEAP (oggi AdP) ing. Ranieri, per la modalità aerea anche questa esigenza insieme all’allungamento della pista e ad altre in una visione sistemica e intermodale dei trasporti- rimarca il consigliere esperto di servizi e infrastrutture dei trasporti – ne è passata di acqua sotto i ponti e richiamando gli atti pubblici redatti nell’ultimo anno in Consiglio comunale di Foggia la tematica è stata inserita come prioritaria sia nella delibera delle linee programmatiche di mandato n. 2/2024 che nella mozione, presentata il 06.05.24 in aula consiliare, divenuta con approvazione all’unanimità delibera n. 151/2024.

Mi sento pertanto nel dovere morale da estensore e primo firmatario dell’atto consiliare – sottolinea l’eletto – di ringraziare al riguardo, oltre ai rappresentanti istituzionali, tutti gli attuali consiglieri comunali foggiani e chi, pur non essendo in politica, si è impegnato al riguardo sia dal punto di vista personale che associativo. E’ l’unità ed il rispetto della rappresentanza sociale, politica e amministrativa, nell’interesse massimo del territorio e delle esigenze dei cittadini, che può permettere di conseguire risultati come questo.

Va precisato però che in un Paese con territori come Foggia e la Capitanata, in forte ritardo di sviluppo socio-economico, non dovrebbero passare 25 anni… Intanto – chiosa il politico meridionalista – bisogna che ci si impegni UNITARIAMENTE in quanto non ci sono notizie: a) sulla continuità territoriale, nel frattempo prevista per Brindisi in modo perlomeno difforme alla normativa; b) l’inizio del cantiere per la sede regionale della P.C.; c) l’adeguamento dei piazzali e la riqualificazione dell’aerostazione; d) l’eliminazione degli ostacoli per il completo utilizzo della pista e le interlocuzioni con ANAS per innalzare il livello di sicurezza di esercizio del trasporto aereo e quello stradale; e) il collegamento stazione AV/aeroporto come stanno già facendo a Salerno; e, infine, f) lo stato di definizione delle mappe di vincolo utili ad una migliore definizione del P.U.G. in quell’area. V’è ancora tanto da fare, insieme, oltre alle autocelebrazioni, conseguendo altri risultati senza aspettare 25 anni e scadenze elettorali!”

