Chiesti 60.000 euro di danni all'ex dirigente della Protezione Civile della Puglia

L’ex dirigente della Protezione civile della Regione Puglia, Mario Lerario, è al centro di una richiesta di risarcimento per 60.000 euro a causa di un danno d’immagine subito dall’ente pubblico. La richiesta è stata avanzata dalla Procura regionale della Corte dei conti, che ha delegato la Guardia di Finanza a notificare un invito a dedurre a Lerario, condannato in via definitiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione per aver preso due tangenti, rispettivamente di 10.000 e 20.000 euro, da due imprenditori in cambio di affidamenti di lavori pubblici.

Secondo quanto spiegato dalla Guardia di Finanza, la condotta di Lerario non ha solo causato un danno patrimoniale alla Regione, derivante dalle maggiore somme pagate per i lavori affidati alle due imprese coinvolte, ma anche un grave danno all’immagine dell’ente. La vicenda ha leso il prestigio, il decoro e la credibilità della Regione Puglia, comprometendo il rapporto di fiducia tra l’istituzione e i cittadini.

Il danno di 60.000 euro richiesto corrisponde al doppio della somma che Lerario ha ricevuto come tangente. Inoltre, l’ex dirigente è coinvolto in un’altra vicenda di corruzione, per la quale è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi per aver ricevuto tangenti da 35.000 euro dall’imprenditore Antonio Illuzzi, anch’esso condannato in primo grado a 4 anni.

Lo riporta Ansa.