Confermata la condanna a tre anni e sei mesi per l’ex dg Asl Bari

La Corte d’Appello di Bari ha confermato la condanna a tre anni e sei mesi per omicidio colposo nei confronti dell’ex direttore generale della Asl di Bari, Domenico Colasanto. Il dirigente era stato ritenuto responsabile per la morte della psichiatra Paola Labriola, uccisa il 4 settembre 2013 da un paziente all’interno del centro di salute mentale di via Tenente Casale, nel quartiere Libertà. La sentenza ribadisce le responsabilità del dirigente nella mancata adozione di misure adeguate per la sicurezza dei lavoratori.

La Corte ha riconosciuto l’aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, stabilendo inoltre che Colasanto e la Asl di Bari, in qualità di responsabile civile, dovranno farsi carico delle spese processuali delle parti civili e delle ulteriori spese legali di secondo grado. La decisione giunge dopo un processo che ha acceso il dibattito sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per gli operatori sanitari impiegati in contesti a rischio.

Parallelamente, la Corte ha dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione nei confronti di Alberto Gallo, ex funzionario della Asl, condannato in primo grado a tre anni per la falsificazione del documento di valutazione dei rischi della struttura. Nonostante l’estinzione del reato, Gallo è stato confermato civilmente responsabile e dovrà risarcire la Asl per le spese legali sostenute.

In secondo grado, inoltre, è stata confermata l’assoluzione di Antonio Ciocia, ex segretario di Colasanto, imputato per induzione indebita. La sentenza ha ribadito che “il fatto non sussiste”.

Gli avvocati della famiglia Labriola, Michele Laforgia e Paola Avitabile, hanno commentato la decisione sottolineando la gravità del caso: “Una condanna per omicidio colposo legato alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro è sempre una sconfitta. Significa che una persona è morta non solo per mano dell’assassino, ma anche per colpa di chi avrebbe dovuto garantirne la protezione”.

L’omicidio di Paola Labriola, colpita con 58 coltellate da un paziente nel 2013, ha rappresentato un tragico campanello d’allarme sulle condizioni di sicurezza negli ambienti sanitari. “È una vittima del lavoro, come tante altre – hanno aggiunto i legali – e speriamo che questa condanna possa servire da monito per il futuro”.

Lo riporta l’Ansa Puglia.