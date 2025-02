Abbiamo assistito ad un attacco al mondo degli ambientalisti da parte di un esponente del mondo venatorio. Per effettuare accuse, bisogna avere dati e prove di quanto si afferma.

La palude Frattaruolo è stata oggetto, una decina di anni fa, di un progetto Life. Quanto eseguito è stato oggetto di collaudo ed è di tutta evidenza che le dichiarazioni rese sono del tutto strumentali. Esprimiamo, come Europa Verde di Capitanata, il nostro sostegno agli ambientalisti del Centro Studi Naturalistici, Vincenzo Rizzi e Maurizio Marrese.

Solo il confronto serio, basato su evidenze scientifiche, ci consente di trovare il modo più efficace per proteggere i nostri habitat. Non accettiamo che si porti in errore la popolazione perché la siccità, causata dalla crisi climatica, è stata l’unica causa della trasformazione e del peggioramento della palude Frattaruolo e di tante altre zone umide, così come della modificazione delle specie che le popolano.

Se a questo attacco, aggiungiamo il recentissimo tentativo di incendio della palude, non è difficile intravedere una strategia per delegittimare la gestione della Riserva di Stato Palude operata dai Carabinieri Forestali.

Come Europa Verde di Capitanata saremo sempre attenti a monitorare e proteggere il nostro territorio insieme a chi da anni opera nella stessa direzione.

Rosa D’Amato e Riccardo Rossi commissari regionali

Innocenza Starace, Portavoce provinciale Europa Verde