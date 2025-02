La recente assegnazione di una consulenza da 96mila euro a Graziamaria Starace, assessora al Turismo del Comune di Vieste, ha suscitato attenzione a Palazzo Dogana. L’incarico, conferito direttamente dal dirigente provinciale Luciano Follieri, riguarda il supporto tecnico-operativo al Responsabile Unico del Procedimento (Rup) per la gestione di un appalto da oltre 16 milioni di euro. Tale appalto concerne un Accordo Quadro per il servizio di assistenza specialistica finalizzato all’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole superiori e degli studenti audiolesi in tutti gli ordini di istruzione fino al 2027.

Starace, inoltre, si occuperà di progettazione, comunicazione e formazione per il Servizio Civile Universale, con particolare attenzione a progetti in linea con le direttive nazionali, al fine di garantire qualità ed efficacia delle attività sociali della Provincia di Foggia.

L’iter per l’affidamento dell’incarico è iniziato con un interpello interno, finalizzato a verificare la disponibilità di personale dell’ente. Dalla determina emerge che un solo dipendente aveva manifestato interesse, ma la sua candidatura è stata esclusa per mancanza di autorizzazione da parte del dirigente del settore di provenienza.

A dicembre, dunque, l’ente ha chiesto un’offerta economica a Graziamaria Starace, professionista iscritta nell’elenco degli operatori economici della Provincia. Dopo la valutazione della proposta, l’incarico le è stato conferito per un totale di 97.600 euro in tre anni.

Il presidente della Provincia di Foggia e sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha minimizzato le polemiche sorte attorno alla nomina, difendendo la scelta del dirigente: “Non ci vedo nulla di male. È una persona con grande esperienza nel settore e ha risposto a un avviso pubblico. Non si può impedire a qualcuno di lavorare solo perché ricopre un ruolo politico, soprattutto se non vi è conflitto d’interessi” ha dichiarato a FoggiaToday mentre era in viaggio per la Btm.

Nobiletti ha sottolineato che l’importo dell’incarico, se suddiviso su tre anni e considerata la tassazione, si riduce a una cifra annua compresa tra 15 e 17mila euro. Ha inoltre evidenziato che la competenza di Starace deriva sia dal suo ruolo di assessora, in cui si è sempre occupata di politiche sociali, sia dalla sua esperienza come insegnante di sostegno, che le ha fornito conoscenze approfondite sull’ambito dell’integrazione scolastica.

Interpellato sulla mancata assegnazione dell’incarico al dipendente interno che aveva manifestato interesse, Nobiletti ha precisato di non essere coinvolto direttamente nelle procedure di selezione: “Le scelte sono dei dirigenti. Evidentemente il candidato non aveva i requisiti necessari per ricoprire il ruolo”.

Ha poi ribadito che incarichi di consulenza di questo tipo sono prassi comune all’interno della Provincia di Foggia e in altre amministrazioni pubbliche: “Non si possono precludere determinate opportunità professionali a chi riveste un ruolo pubblico, soprattutto quando vi sono competenze specifiche. È stata una selezione trasparente, basata su requisiti chiari e su un’esperienza consolidata nel settore”.

Nobiletti ha infine difeso le capacità professionali dell’assessora, concludendo che la scelta ricaduta su Starace garantirà un apporto concreto ed efficace alla gestione dei progetti provinciali.

(Fonte: FoggiaToday)