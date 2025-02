"Il dottor Faruolo presenta la TAC mobile consegnata all'ospedale di Manfredonia"

Manfredonia. La buona notizia per l’Ospedale ‘San Camillo de’ Lellis’ di Manfredonia, e per l’utenza che usufruisce dei relativi servizi, è stata diramata da domenica scorsa e si riferisce all’arrivo di una unità mobile per ‘Tomografia Computerizzata’ (TAC), che sopperisce, momentaneamente, alla rottura del dispositivo in uso, nelle more dell’arrivo di uno nuovo.

Il dottor Michele Faruolo, Direttore UOC Diagnostica per Immagini, nel video seguente, spiega di che tipo di apparecchiatura si tratta e perché risulta di grande utilità la sua destinazione a Manfredonia, poiché, in primis si eviterà che le prestazioni ai pazienti in attesa vengano dislocate in altri centri ospedalieri lontani dalla nostra città, eliminando il disagio subìto in queste settimane, durante le quali il servizio è stato fermo per la rottura dell’apparecchio in uso al reparto.

