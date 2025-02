Il primo documento che parla di Ze Pèppe

E’ probabilmente di un anonimo sipontino del 1321

Andando a ritroso tra le carte in nostro possesso, raccolte in anni di ricerca in biblioteche e archivi, (e non a scopiazzare da altri, ovvero per sentito dire) abbiamo trovato un documento che potrebbe farci risalire alla nascita di ze Pèppe.

A riferircelo in un Annale è lo pseudo Nardacchione da Siponto. Di questo personaggio illustri giornalisti locali gli hanno dedicato epiteti e papelli, noi ci limitiamo a riportare qualche riga contenuta in un atto decurionale “Diarium rerum gestarum in civita sipontinae” del 1321, appunto, e trascritto dal Nardacchione stesso, con “libertà” d’intenti.

Lo stesso riferimento lo troviamo pure nei “Notamenti di Messer Nardacchione de Hortus Lapides”.

“Ano Dommene et Tresnommene… 1321 (art. contractus cod. civ.), essendosi congregato lo conseglio di omini sani et opportuni, sani di mènde e di raggionamendi, per la ruina che portava la costrutione de li mura, li favricatori rutti abeano ad orinare alla fonte della baiarda de lo Messer Manfredo priencepe di Taranto. Et pe tanda afflizione che la nostra civita dobette aspittiare pe fernesce lo travaglio della defensa, che se truuatte sotto lo purtuso et sduuacato nu simplicone malo conciato de abbascja la marina de li giali. Dacchè chiù criudele de la miseria era lu mastro governatore don Anguillano de Lexina prot. mag. de Cajola, le guardie lo truuarono pure a jisso mbacce a nu tavute financo mbriacato. Lu simplicone e lu mastro governatore vedute li guardie, se ne fuiettere nzimbre, ngoppe alla chiazza. Radunata grannissima de jente pecchè li judei ncristianite facevene la feste d’u buccaro (purìm), et visto lu governatore lo serviviano pe li taralle, mirre e farre et ne li nagapparene nesciune et se consumaro vinde carre et omne cose. Li guardie doppe tre journe addumannarene de lu mastre, ma jisso steve abbasce lo culicchjo pe lo cumbagne sope la pagghje addormute. La guardia Procaccio, capitano de li schiavoni (mango li canis), appellato Procazza,

pe vedì mbacce lu governatore, aperse la mascatura de la porta de lu jazze

et appecciatte na flamme a sderrazze….

Accussì pigghiatte fuche la pagghja e ce appecciatte pure lu simplecone (ze Pèppe?). Lo governatore salvus factus est et omni ano ex devotione servatus est, et per omnia ano facea la colletta per honorare lu simplicone. Pò si partìo con le galere a pigghiare altra possessione in insula de Cazza (Κύαϑος) et ne lo vedette chiù niuno. La festa rimanette pe lo giovamento de lo hanimo sipontino”.

Questi sono gli scritti… alcuni autori coevi chiamano Nardacchione “lo grande nfamone, jisso et qui va apprisso”, perché tramontata definitivamente la dinastia sveva, da ghibellino che era, avrebbe abbracciato la causa di parte guelfa impersonata da Carlo d’Angiò.

Quello che scrive è vero o è falso, ovvero è questa la leggenda di Ze Pèppe?

Ci rimettiamo alle coscjè….nze dei valenti e sapienti scribi nostrani, senza incomodare i paladini francesi e i granatieri.

Giovanni Ognissanti