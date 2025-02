"Maffia 2": il film su San Giovanni Rotondo di Gianni e Nicola Massa

“Maffia 2” è il nuovo film dei fratelli Gianni e Nicola Massa, che con il loro approccio al cinema locale esplorano in chiave goliardica le dinamiche sociali e culturali di San Giovanni Rotondo.

La pellicola intreccia storie di personaggi diversi, dai giovani in cerca di riscatto agli anziani custodi della memoria storica, mettendo in luce l’influenza della mafia sulla vita quotidiana. San Giovanni Rotondo non è solo lo sfondo delle vicende, ma un vero e proprio protagonista della narrazione.

Con una regia capace di mescolare dramma, umorismo e speranza, il film non si limita all’intrattenimento, ma vuole stimolare una riflessione critica sulla mafia, vista non solo come fenomeno criminale, ma anche come un problema sociale che richiede consapevolezza.

La partecipazione di attori locali arricchisce ulteriormente il film, conferendo autenticità e profondità ai personaggi. “Maffia 2” si propone così come un’opera capace di lasciare il segno, trasformando San Giovanni Rotondo in un palcoscenico di denuncia e dialogo.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.