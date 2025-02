Manfredonia, educazione alla legalità: la Polizia dialoga con gli alunni dell'I.T.E. Toniolo

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Nelle giornate del 18 e 19 febbraio, personale del Commissariato di Polizia di Manfredonia, accogliendo l’invito rivolto dal Dirigente, ha partecipato ad un incontro, organizzato presso l’I.T.E. Toniolo di Manfredonia, dal tema “Microcriminalità e bullismo” cui hanno presenziato circa 500 alunni che frequentano il 1^ e 2^ anno.

Nel corso dell’incontro, dopo aver prospettato le molteplici attività operative in cui è impegnata la Polizia di Stato, gli operatori del Commissariato hanno trattato il tema della microcriminalità, con un focus specifico sul fenomeno delle cd. Babygang e, successivamente, sono stati affrontati gli aspetti connessi al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Con particolare riguardo a questi ultimi due temi, sono stati forniti suggerimenti per prevenirli ed affrontarli e sono stati illustrati i variegati strumenti previsti dalla legge per reprimere le condotte dei bulli.

Nell’occasione, infine, sono stati presentati i diversi progetti formativi ed informativi che la Polizia di Stato porta avanti da anni, su tutti Cuoriconnessi e l’App YOUPOL. Grande interesse ha riscosso tra gli alunni il tema trattato nel corso dell’incontro, stimolando anche un dibattito ed interessanti interventi da parte degli stessi ragazzi.