Manfredonia, plessi scolastici di Via Sottotenente Troiano chiusi per incendio fino al 1° marzo

Un incendio si è verificato questa mattina nei locali dell’Istituto Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide di Manfredonia, nei plessi situati in via Sottotenente Troiano. A seguito dell’episodio, la direzione ha disposto la chiusura degli edifici fino a sabato 1 marzo per consentire le verifiche di sicurezza e gli eventuali interventi di ripristino.

Le cause dell’incendio non sono ancora state rese note, ma le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non risultano feriti, ma i danni ai locali hanno reso necessario lo stop temporaneo delle lezioni nelle sedi interessate. Le attività didattiche proseguiranno regolarmente nelle classi di Piazza Europa, che non sono state coinvolte dall’incidente. L’istituto ha assicurato che verranno forniti aggiornamenti in merito all’evolversi della situazione.

Gli studenti, le famiglie e il personale restano in attesa di ulteriori comunicazioni, sperando in una rapida riapertura degli edifici coinvolti.