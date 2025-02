Prosegue senza sosta l'attività presidiale interforze in Foggia Città e Provincia

La grande attenzione che viene riservata alle attività di controllo del territorio ad alto impatto ai fini della prevenzione dei reati, costituisce un primario obiettivo per il Questore della Provincia di Foggia. Sono quotidiani i servizi predisposti dalla Questura, sia con il solo impiego di personale della Polizia di Stato che in collaborazione con le altre Forze di Polizia e con la significativa partecipazione delle Polizie Locali. Nei primi giorni della settimana in corso sono stati attuati 6 servizi ad alto impatto e di controllo straordinario che hanno riguardato le aree maggiormente sensibili della città di Foggia, tra cui l’area del Quartiere Ferrovia e del centro cittadino nonché le aree di Cerignola, San Severo e San Giovanni Rotondo.

Nell’ambito dei richiamati servizi sono state identificate 1118 persone di cui 179 pregiudicati e controllati 653 veicoli. Sono state elevate 37 sanzioni al CdS, con ritiro di 5 carte di circolazione. Inoltre, sono stati controllati 18 esercizi commerciali anche ai fini delle valutazioni questorili sulla applicabilità dell’art 100 del Tulps. Sono state effettuate 9 perquisizioni personali e domiciliari ed un uomo è stato tratto in arresto mentre un soggetto pregiudicato è stato sottoposto alla misura della libertà controllata. Un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato rimpatriato con accompagnamento alla frontiera.

Le attività straordinarie di controllo, sensibilmente incrementate, saranno costantemente assicurate per garantire una risposta sempre più efficiente e rispondente all’esigenza di sicurezza della cittadinanza della Provincia di Foggia cui si rinnova l’invito a richiedere tempestivamente l’intervento delle Forze di Polizia, attraverso il ricorso al Nue 112, nei casi di necessità.