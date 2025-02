San Severo ricorda i suoi eroi: due targhe commemorative per il sergente De Stefano e don Salvatore Camillo

L’Amministrazione Comunale di San Severo, su iniziativa del Sindaco Lidya Colangelo, ha programmato due eventi di particolare rilevanza per la Città entrambi previsti nella mattinata di venerdì 28 febbraio 2025. Alle ore 10,00 di venerdì in via Sanniti – angolo Via Don Felice Canelli, verrà scoperta, presso la casa natale, una targa commemorativa intitolata ad un soldato sanseverese deceduto nel corso della Grande Guerra: AL SERGENTE DEL 137° REGGIMENTO FANTERIA LUIGI CIRO DE STEFANO 1888 – 1916, CADUTO PER LA PATRIA NELLA GRANDE GUERRA NEL CORSO DELLA BATTAGLIA PER LA CONQUISTA DEL MONTE CIMONE. MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE. L’iniziativa è stata concordata con la famiglia del militare deceduto ed in particolare con il nipote dott. Guido Florio. Saranno presenti i famigliari del sergente Luigi Ciro de Stefano.

Alle ore 11,00, in occasione del III anniversario della scomparsa, verrà collocata una targa commemorativa al PARCO DON SALVATORE CAMILLO in via Alessandrini, nei pressi dell’Officina di Quartiere Grazia Pepe. Con la seguente dicitura: PARCO “DON SALVATORE CAMILLO” 1947 – 2021 – PARROCO. Amo’ la sua comunità con amore di padre. Don Salvatore è stato per alcuni decenni Parroco della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano.

Alle cerimonia saranno presenti i famigliari di don Salvatore, i rappresentanti del Comitato a lui dedicato, le associazioni che frequentano l’Officina di Quartiere Grazia Pepe, la comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano affidata al Parroco don Dino D’Aloia. Ad entrambi gli eventi saranno presenti il Sindaco Lidya Colangelo, i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, il Comandante della Polizia Locale dott. Marco d’Antuoni. Coordina le due cerimonie il Responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune Michele Princigallo.