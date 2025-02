Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha chiesto audizione dei vertici regionali e tarantini della Sanità

“Esprimo profondo disappunto e preoccupazione per le pratiche emerse recentemente all’interno di Sanitaservice ASL TA, che sollevano seri dubbi sulla gestione del personale e sul rispetto del principio di uguaglianza tra tutti i lavoratori. È inaccettabile che Sanitaservice ASL TA continui a negare ai suoi dipendenti diritti contrattualmente previsti, esponendosi al rischio di soccombere in contenziosi legali mentre simultaneamente diversi lavoratori sono assenti a vario titolo, non viene garantito il turnover.

“A tutto questo si aggiunge che a differenza delle Sanitaservice di Brindisi e Foggia, dove che vengono espletate le procedure concorsuali e assunto personale, nella provincia di Taranto permangono numerose criticità, il personale del CUP oltre ad avere un contratto part time è sottodimensionato. Il servizio di ausiliari è insufficiente, con lavoratori stremati da carichi di lavoro insostenibili.

“Per questo nelle scorse ore ho depositato una richiesta di audizione in Commissione Sanità per audire l’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, l’amministratore unico di Sanitaservice Taranto, Giuseppe Pulito, il direttore Centrale Operativa 118, Mario Balzanelli, il direttore generale, Asl Taranto, Vito Gregorio Colacicco, le sigle sindacali FPCGIL, CISLFP e UIL FPL per chiedere quali interventi urgenti e indifferibili intendano porre in essere per garantire che vengano rispettate le norme di trasparenza, equità e legalità nella gestione del personale