San Severo: il singolo di Axel e il suo debutto al concerto dei 'Nomadi'

Axel, il cantante emergente sanseverese, ha ormai rilasciato su tutte le piattaforme social e musicali il suo primo singolo intitolato “Be Bright To Shine” e, correlativamente, il videoclip sul suo canale YouTube “Axel_AlessioAccadia”.

Concepire, elaborare e concretizzare questo progetto ha richiesto mesi e mesi di duro lavoro, impiegando tempo, dedizione e analisi creativa, creando un connubio tra richiami appartenenti a vari generi musicali moderni e contemporanei, anche riconducibili ad alcuni basi sonore anni ’80/90, che concorrono ad attribuire un tocco di rivisitazione e di ricerca.

Inoltre, l’impegno dell’artista è stato affiancato dalla professionalità di Mystique, emergente produttore musicale del territorio che ha curato ogni dettaglio per conferire precisione e originalità ai diversi effetti che accompagnano il brano.

Il nome della canzone può essere tradotto come un’esortazione a brillare di luce propria: “Sii luminoso per splendere”. Il significato, invece, può essere riconducibile ad un incontro che avviene con qualcuno che, nella vita di ciascuno, possa servire a riaccendere e ravvivare la vivacità dei propri colori in seguito ad un incupirsi o ad uno spegnimento di questi ultimi causato da determinate circostanze.

Il debutto del singolo è stato culminato con l’esibizione di Axel durante l’apertura del concerto dei “Nomadi” a Novellara (RE) tenutosi il 22 febbraio 2025. Questa esperienza ha segnato per il cantante un avviamento ufficiale della sua carriera artistica, coinvolgendo persino un pubblico più adulto partecipante al suddetto evento.

Axel rivolge i suoi più sentiti ringraziamenti alla Pro Loco “Peppino Barbieri” di Torremaggiore (FG) e al suo attuale Presidente Giuseppe Pirro, organizzatore del XX° Festival di Torremaggiore – “Premio Augusto Daolio” e a tutti coloro che hanno contribuito ad offrire questa meravigliosa opportunità.