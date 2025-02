Tesla ha subito una drammatica flessione martedì 25 febbraio, con una perdita dell’8% sul mercato azionario, portando la sua capitalizzazione a scendere sotto la soglia dei 1.000 miliardi di dollari per la prima volta da novembre. Il crollo è stato causato principalmente dal calo delle vendite in Europa, con Tesla che ha registrato un abbassamento del 45% nelle immatricolazioni a gennaio, mentre il mercato dei veicoli elettrici nel continente è cresciuto del 37%, secondo i dati dell’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (Acea).

Pressioni su Elon Musk per Accelerare i Modelli a Prezzi Più Bassi e la Guida Autonoma

Le difficoltà di Tesla si intensificano dopo una flessione delle consegne globali nel 2024, mettendo sotto crescente pressione il CEO Elon Musk. Gli investitori chiedono un’accelerazione nel lancio di modelli a prezzi più accessibili e delle vetture a guida autonoma, che Musk considera il futuro dell’azienda. Nonostante la flessione del titolo, la capitalizzazione di Tesla rimane comunque più del doppio rispetto alla somma delle capitalizzazioni di General Motors, Ford, Volkswagen, Toyota, Hyundai e BMW.

Le Preoccupazioni degli Investitori: Musk e la Politica, Boicottaggi e Rischi Economici

Alcuni investitori sono preoccupati che l’impegno di Musk in politica possa distrarre dalla gestione di Tesla. Musk è infatti coinvolto nella ristrutturazione dell’amministrazione federale sotto la guida dell’ex presidente Donald Trump, un impegno che potrebbe influenzare negativamente le sue aziende, tra cui SpaceX. Inoltre, in paesi come Germania e Regno Unito, dove la concorrenza di BYD ha superato Tesla nelle vendite, alcuni attivisti stanno avviando campagne di boicottaggio contro l’azienda, legando il suo nome al sostegno di Musk per l’estrema destra.

AI e Valutazioni Elevate: Ulteriori Rischi per Tesla

Anche le preoccupazioni sugli eccessivi investimenti nell’intelligenza artificiale influenzano negativamente il titolo Tesla, come accade per Microsoft e Meta, soprattutto in vista della trimestrale di Nvidia, leader nel settore dei chip AI. Tesla scambia attualmente a un rapporto di 112 volte gli utili attesi, ben al di sopra della sua media quinquennale di 93, con un confronto piuttosto netto rispetto a Ford (8) e General Motors (7).

Le Prospettive Future: Nuovi Modelli e Guida Autonoma a Pagamento

Nonostante le difficoltà, i sostenitori di Tesla puntano sul piano dell’azienda per il lancio di un veicolo elettrico a basso costo e sul progetto per il servizio di guida autonoma a pagamento. Dal punto di vista borsistico, nonostante il crollo del 25% dall’inizio del 2025, il titolo rimane in rialzo del 51% negli ultimi 12 mesi.

Lo riporta milanofinanza.it.