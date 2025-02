Appalti e trasparenza, La Marca risponde alle critiche: “Seguiamo la legge e il principio di rotazione”

Manfredonia – Ospite della nuova puntata di “Signore e signori si nasce! (ma non si diventa)“, il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha affrontato diversi temi di attualità legati alla città, dai festeggiamenti per il Carnevale alla sicurezza urbana, fino alle critiche dell’opposizione su recenti affidamenti pubblici.

Carnevale di Manfredonia: un successo che riporta la città sulla scena regionale

La 71a edizione del Carnevale di Manfredonia, in corso fino al 9 marzo, si conferma un evento di grande rilevanza per la città. “Abbiamo riportato il nostro Carnevale sulla scena regionale. Pensare che 3.000 giovani, bambini e ragazzi hanno sfilato, sostenuti dal lavoro di tantissimi volontari, è un motivo di orgoglio”, ha dichiarato La Marca.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle scuole, alle forze dell’ordine e ai volontari che hanno garantito il regolare svolgimento della manifestazione, rispettando le stringenti norme di sicurezza.

Sicurezza urbana e regolamentazione della movida

Il tema della “mala movida” non riguarda solo Manfredonia, ma accomuna diverse amministrazioni comunali. “Dal mio insediamento, il 10 luglio, abbiamo firmato il Patto per la Sicurezza Urbana, per garantire il rispetto della salute e della qualità della vita dei cittadini“, ha spiegato il sindaco. Sono stati avviati tavoli di confronto con le attività produttive per condividere strategie e regolamentare emissioni sonore e occupazione del suolo pubblico. “Non è alzando il volume della musica che si fa turismo”, ha sottolineato La Marca, evidenziando la necessità di un equilibrio tra svago e rispetto della comunità.

Controlli sul suolo pubblico: stop all’occupazione selvaggia

“Se tutti pagano, si paga di meno”, ha affermato il sindaco in merito al contrasto dell’occupazione abusiva del suolo pubblico. Il Comune sta effettuando controlli con la polizia locale per assicurarsi che le regole vengano rispettate: “Abbiamo riscontrato casi di chi paga per 10 metri quadrati ma ne occupa 100. Ora lavoriamo in sinergia con le forze dell’ordine per riportare equità”.

ASP ANNA RIZZI: un piano per il risanamento

Affrontato anche il nodo dell’ASP “ANNA RIZZI”, ente in difficoltà economiche da anni. “Abbiamo lavoratori che non vengono pagati da cinque anni. Con la Regione e il consigliere Paolo Campo abbiamo individuato una strategia per risanare i debiti e rilanciare l’ente, che rappresenta un patrimonio sociale per Manfredonia”.

Edilizia residenziale pubblica: verso nuovi alloggi

Recentemente è stata firmata una convenzione tra il Comune e Arca Capitanata per la costruzione di 16 nuovi alloggi nell’ambito del PIRP (Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie). “Un progetto rimasto fermo per anni, che ora finalmente si avvia verso la realizzazione”, ha detto il primo cittadino, pur non fornendo tempistiche precise.

Critiche dell’opposizione sugli affidamenti pubblici

Forza Italia ha sollevato dubbi su un appalto di circa 150.000 euro affidato dal Comune, parlando di un presunto favoritismo. Il sindaco La Marca ha replicato: “Gli affidamenti vengono effettuati dai dirigenti, non dagli assessori. Il principio di rotazione viene rispettato: questa società, che ha lavorato già con il Comune in passato, non ha ricevuto incarichi per importi più elevati”.

Infine, sul caso dell’affidamento a un legale per la difesa del Comune in un contenzioso amministrativo, il sindaco ha precisato che si tratta di una procedura trasparente, volta a tutelare gli interessi della città.

“Accettiamo critiche costruttive, ma l’importante è lavorare nell’interesse della comunità”, ha concluso La Marca.