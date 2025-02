CERIGNOLA, L’ASSESSORE BELPIEDE SI DIMETTE: CRITICHE DAL GRUPPO MISTO

Cerignola – 27 febbraio 2025. L’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Cerignola, Cecilia Belpiede, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico, suscitando immediate reazioni all’interno della politica cittadina. Tra i commenti più critici spicca quello del consigliere comunale Domenico Bellapianta, capogruppo del “Gruppo Misto”, che ha espresso un giudizio severo sull’operato dell’ormai ex assessore.

LE DIMISSIONI E LE CRITICHE DI BELLAPIANTA

Secondo Bellapianta, la decisione di Belpiede non sorprende del tutto, sebbene fosse lecito aspettarsi un mandato almeno annuale. Il consigliere ha sottolineato come l’attività dell’assessore sia stata “priva di contenuti e obiettivi tangibili per la città e i cittadini”. Le deleghe alle attività produttive, al commercio e all’agricoltura rappresentano settori chiave per Cerignola, ma secondo Bellapianta sono rimasti “totalmente abbandonati” durante la gestione Belpiede.

“Non si è avuta alcuna notizia di iniziative concrete per il rilancio della zona industriale, una delle aree più strategiche della città – ha dichiarato Bellapianta – ed è chiaro agli occhi di tutti che il settore sia rimasto senza una guida effettiva”.

UNA GESTIONE DISCUSSA E IL RUOLO DELLA MAGGIORANZA

L’ex assessore era stata indicata come espressione dell’area politica vicina al consigliere Gerardo Valentino e all’ex assessore Sergio Cialdella, ma secondo Bellapianta “è stata poi abbandonata dagli stessi soggetti politici che inizialmente l’avevano sostenuta”. Il consigliere ha inoltre accusato il sindaco Francesco Bonito di aver tentato di attribuire la nomina di Belpiede a Senso Civico, “quando invece era chiaro che fosse stata suggerita dal figlio del primo cittadino, Savino Bonito”.

LA CRISI POLITICA E IL FUTURO DELL’AMMINISTRAZIONE

Le dimissioni di Belpiede si inseriscono in un clima politico teso a Cerignola, con diversi consiglieri comunali che hanno minacciato di lasciare il loro incarico senza però mai concretizzare la loro intenzione. “Questa amministrazione si è rivelata una presa in giro per i cittadini – ha attaccato Bellapianta – con continui annunci di dimissioni che poi non si concretizzano. Forse hanno paura di tornare al giudizio delle urne?”.

Secondo il consigliere, la città di Cerignola avrebbe dovuto vivere una stagione di rilancio con questa amministrazione, ma la realtà si è rivelata ben diversa. “Dovevano trasformare la città in un fiore all’occhiello, invece ci troviamo di fronte a una pura utopia. Se il sindaco avesse davvero a cuore il bene della città, rassegnerebbe le sue dimissioni, ma dimissioni vere, non farlocche”.

IL MESSAGGIO AI CONSIGLIERI E AI CITTADINI

Bellapianta ha infine rivolto un appello ai consiglieri comunali, esortandoli a confrontarsi con la cittadinanza: “Parlate con la gente, scendete in strada, passeggiate nei quartieri, soprattutto in quelli periferici. I cittadini non vedono l’ora che questo incubo amministrativo finisca”. Un monito che suona come un segnale di ulteriore instabilità per l’attuale amministrazione comunale, sempre più al centro di polemiche e tensioni interne.

