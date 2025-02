Crisi a Borgo Mezzanone: AVS chiede un decreto per salvare i lavoratori migranti

Roma – La capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) alla Camera, Luana Zanella, ha presentato un’interrogazione parlamentare ai ministri del Lavoro e dell’Interno per richiedere un decreto ad hoc che sospenda la procedura di espulsione dei lavoratori extracomunitari attualmente insediati nella baraccopoli di Borgo Mezzanone. La proposta include anche l’attivazione di un processo di verifica finalizzato al rilascio di permessi umanitari per coloro che accetteranno di lasciare l’insediamento informale.

Un progetto da 52 milioni per lo smantellamento della baraccopoli

L’operazione di smantellamento dell’insediamento abusivo di Borgo Mezzanone è stata finanziata con 52 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto è gestito dal Comune di Manfredonia, in collaborazione con il Comune di Foggia e il Politecnico di Bari. L’obiettivo è garantire nuove soluzioni abitative per gli oltre 4.000 occupanti della baraccopoli, insieme alla bonifica dell’area e a misure di integrazione sociale e lavorativa.

Tra le iniziative in corso, la Regione Puglia sta realizzando una foresteria per offrire alloggi temporanei ai lavoratori stagionali. Il piano prevede la distribuzione dei nuovi insediamenti tra Borgo Mezzanone (1.850 posti) e Borgo Cervaro (650 posti), coinvolgendo direttamente le amministrazioni locali nella gestione del progetto.

Il rischio del caporalato e dello sfruttamento lavorativo

Nonostante le buone intenzioni del piano di ricollocamento, il gruppo Europa Verde di Capitanata teme che la situazione possa sfuggire di mano, generando nuovi problemi anziché risolverli. L’avvocata Innocenza Starace, portavoce provinciale del movimento, ha sollecitato un intervento parlamentare affinché il progetto non si trasformi in un danno per i lavoratori migranti e per l’economia agricola locale.

Le preoccupazioni riguardano in particolare il rischio di caporalato e lavoro nero, scenario possibile se le espulsioni non saranno gestite con attenzione. Secondo Starace, la mancanza di una regolarizzazione adeguata potrebbe condannare migliaia di persone all’illegalità, con conseguenze drammatiche per l’intero comparto agricolo.

Il nodo della regolarizzazione e l’urgenza di un intervento governativo

Una delle principali criticità riguarda lo status legale degli occupanti della baraccopoli. Molti di loro risultano irregolari a causa della scadenza dei permessi stagionali o per il mancato completamento delle procedure di soggiorno. In assenza di un intervento normativo specifico, il Testo Unico sull’Immigrazione renderebbe automaticamente irregolari numerosi lavoratori, esponendoli al rischio di espulsione.

L’on. Zanella sottolinea che, senza un’azione tempestiva del governo, il finanziamento del PNRR per la riqualificazione dell’area potrebbe trasformarsi in un problema sociale ed economico ancora più grave. La questione non riguarda solo le condizioni di vita dei migranti, ma anche la stabilità di Borgo Mezzanone e dell’intero settore agricolo della provincia.