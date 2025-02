FOGGIA – Questa sera, alle ore 21:30 su Rai 2, andrà in onda la seconda puntata della quarta stagione di Detectives. Casi irrisolti, il programma di approfondimento che esplora casi di cronaca giudiziaria attraverso il racconto degli investigatori della Polizia di Stato.

La trasmissione, condotta da Pino Rinaldi, offre una narrazione avvincente e dettagliata sulle indagini che hanno segnato la storia giudiziaria italiana, grazie alla testimonianza diretta di chi ha lavorato ai casi. Utilizzando documenti originali, ricostruzioni, materiali audio, video e fotografici spesso inediti, il programma consente al pubblico di comprendere da vicino il complesso lavoro investigativo delle forze dell’ordine.

La puntata del 27 febbraio 2025: i casi di Teresa Buonocore e delle gemelline Schepp

L’episodio di questa sera sarà dedicato a due drammatici casi che hanno scosso l’opinione pubblica: l’omicidio di Teresa Buonocore, avvenuto a Napoli nel 2010, e la misteriosa scomparsa delle gemelline Alessia e Livia Schepp. In studio, accanto a Pino Rinaldi, interverranno il Dr. Pietro Morelli e il Dr. Alfredo Fabbrocini per analizzare nel dettaglio le indagini e le dinamiche di questi tragici eventi.

Il caso delle gemelline Schepp: un mistero ancora irrisolto

Uno dei casi che verranno approfonditi è quello delle gemelline Alessia e Livia Schepp, scomparse nel gennaio 2011 in circostanze mai del tutto chiarite.

Il 3 febbraio 2011, Irina Lucidi, madre delle bambine, ricevette una cartolina dal suo ex marito, Matthias Schepp, nella quale l’uomo esprimeva il desiderio di ottenere la custodia esclusiva delle figlie o, quantomeno, l’affidamento congiunto. La loro separazione, avvenuta pochi mesi prima, non era mai stata accettata dall’uomo.

L’ultimo fine settimana di gennaio 2011, Alessia e Livia lo trascorsero con il padre. Dalle 14:30 di domenica 30 gennaio, però, si persero le tracce dell’uomo e delle bambine. Le indagini ricostruirono il lungo viaggio intrapreso da Schepp con le figlie, che lo portò dalla Svizzera alla Francia e infine in Italia, utilizzando diversi mezzi di trasporto, tra cui un traghetto.

Il 3 febbraio, lo stesso giorno in cui la madre ricevette la cartolina, Matthias Schepp fu ritrovato a Cerignola, a oltre mille chilometri di distanza da casa. L’uomo era solo e, poco dopo aver parcheggiato l’auto, si tolse la vita gettandosi sotto un treno ad alta velocità. Delle gemelline, però, non vi era traccia. Nessun indizio, nessuna prova concreta, nessun corpo mai ritrovato.

Un caso avvolto nel mistero, in cui l’unica certezza è la tragica fine del padre. Una storia che potrebbe apparire come un drammatico epilogo sentimentale, ma che in realtà si configura come un doloroso viaggio di vendetta. Questa sera, Detectives. Casi irrisolti tenterà di fare luce su una vicenda che, ancora oggi, lascia aperti troppi interrogativi.

Appuntamento quindi su Rai 2 alle 21:30 per una puntata intensa e ricca di spunti di riflessione su due tra i più inquietanti casi di cronaca degli ultimi anni.