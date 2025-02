Il volo spaziale: il Festival della scienza sbarca sulla Luna con Antonio Lo Campo

Gli appuntamenti in programma venerdì 28 febbraio

Il Festival della Scienza sbarca sulla Luna. Merito di Antonio Lo Campo, giornalista e divulgatore scientifico, che sarà protagonista dell’appuntamento in programma venerdì 28 febbraio a Palazzo Dogana (ore 18), nell’ambito della rassegna promossa da Angelo Bricocoli, Antonio Milazzi e Marco D’Alessandro. Nell’occasione, Lo Campo terrà una conferenza sul volo spaziale e presenterà il suo libro, scritto con Carlo Di Leo, “Ritorno alla Luna. Dalla fine del programma Apollo alla colonizzazione della Luna”.

IL LIBRO. “Torneremo sulla Luna e questa volta lo faremo per restarci”. Con queste parole il noto astronauta Paolo Nespoli ha chiaramente espresso lo spirito pionieristico che anima i fautori della ripresa dell’esplorazione lunare. In realtà oggi, cinquanta anni dopo l’ultimo sbarco dell’uomo sul suolo selenico, sono in molti a domandarsi quale sia la motivazione che ci spinge a sbarcare nuovamente sulla Luna. Ebbene i motivi sono almeno tre.

E verranno illustrati nell’incontro in programma all’interno del Festival, che quest’anno ha come tema centrale gli “Orizzonti”. Oltre all’evento pubblico, nella mattinata di venerdì Lo Campo parteciperà a un incontro riservato agli studenti: alle 10.30 sarà ospite del liceo Marconi di Foggia per parlare della “conquista dello spazio”.

LA CARRIERA. Da oltre un quarto di secolo Lo Campo svolge attività di giornalista scientifico freelance, in particolare per il settore aerospaziale. Collabora con i quotidiani “La Stampa” e “Avvenire” e per i mensili di astronomia “Nuovo Orione” (dove cura la rubrica “Cronache Spaziali”), “Le Stelle” (cura la rubrica di astronautica) e per altre testate di informazione scientifica e spaziale.

È autore di vari libri e coautore per altre opere editoriali, ha preso parte a trasmissioni in TV e radio locali e nazionali e ha collaborato ad alcune trasmissioni RAI, comprese “Viaggio nel cosmo” di Piero Angela e Geo & Geo. All’attività giornalistica, affianca quella di organizzatore o relatore di conferenze e convegni su temi di scienza e spazio.

IL PROGRAMMA. Tra gli altri appuntamenti del Festival in calendario venerdì 28 febbraio, figurano i laboratori “Sperimentando con la fisica”, organizzato da Serena Loporchionell’ambito dell’iniziativa INFN Kids e quello di Paolo Cirinei su “Robot & Co.”. Inoltre, nel pomeriggio a Palazzo Dogana sono in programma anche gli interventi di Salvatore Delli Carri su “Passione e Tecnologia: l’Universo alla portata di tutti” e di Marco Circella: “Il cielo in fondo al mare”. Quest’ultimo intervento sarà l’occasione per discutere delle implicazioni della recente scoperta di un neutrino cosmico con una energia finora soltanto immaginata con uno dei protagonisti della ricerca.

Il programma dettagliato del Festival, in programma fino all’8 marzo, è consultabile a questo indirizzo: www.festivaldellascienza.org/festival-2025/