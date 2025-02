FOGGIA – Una decina di giovani, quasi tutti minorenni, ha dato fuoco ai cassonetti della spazzatura bloccando un’arteria stradale a Foggia.

I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine e quando sono arrivati i carabinieri e la polizia locale i ragazzini hanno lanciato contro di loro diversi oggetti, tra cui dei sassi, colpendo anche le auto.

Uno dei ragazzi, un 16enne, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un cacciavite. Indagini in corso per risalire al resto della banda.

Lo riporta l’ansa