Fratelli d’Italia Capitanata: “Il centrosinistra della gestione del potere ha fallito. Ora restituire dignità alla Provincia di Foggia”

“L’esperienza fallimentare del centrosinistra a Palazzo Dogana, dove si è replicato il meccanismo della “gestione del potere per il potere” costantemente in funzione nella Regione Puglia emilianista a trazione Pd-M5S, è talmente evidente che finanche lo stesso Partito Democratico e Con hanno deciso di sfiduciare il presidente Giuseppe Nobiletti, il quale deve prendere atto di non avere più una maggioranza che lo sostiene e rassegnare le dimissioni.

Una crisi che non è certo notizia delle ultime ore, ma che affonda le proprie radici lontano, caratterizzata da faide interne al centrosinistra di Capitanata che sono emerse in tutta la loro evidenza nella deficitaria esperienza di malgoverno della Provincia di Foggia e che non hanno prodotto nient’altro che riverberi sui cittadini, i quali non possono e non devono pagare il conto di beghe che nulla hanno a che fare con quello che dovrebbe essere il ben amministrare.

Fortunatamente siamo ai titoli di coda di una lotta intestina al centrosinistra che ha avuto proprio nell’Ente Provincia il suo epicentro. All’incapacità di selezionare una classe politica che sappia governare e alla litigiosità del variegato carrozzone del centrosinistra pugliese siamo purtroppo tristemente abituati ma non siamo assolutamente intenzionati ad accettarlo, a maggior ragione quando il terreno delle beghe politiche del centrosinistra diventa la pelle dei cittadini o quando si distribuiscono con disinvoltura prebende sulla base dell’appartenenza partitica.

Fratelli d’Italia di Capitanata invita tutte le forze del centrodestra compatto e coeso ad impegnarsi sin da subito per costruire una offerta programmatica di qualità che possa garantire alla Provincia di Foggia di riguadagnare la propria centralità istituzionale ed essere punto di riferimento per i cittadini che pretendono risposte. Quella centralità che alle Province è stata tolta anni fa proprio dal centrosinistra con la sciagurata riforma Delrio. Quella centralità e dignità istituzionale che il Governo Meloni intende ripristinare permettendo di nuovo agli elettori di poter scegliere i propri rappresentanti attraverso il voto, anziché subire candidature stabilite a tavolino per praticare una mera gestione del potere.”