Puglia: Previsioni meteo dal 27 febbraio al 1 marzo

La regione Puglia si appresta a vivere un’evoluzione meteorologica caratterizzata da una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche. Dopo una prima parte della settimana segnata da precipitazioni diffuse e cielo coperto, il tempo volgerà verso un miglioramento progressivo.

Giovedì 27 febbraio: Piogge e cieli nuvolosi La giornata di giovedì sarà ancora influenzata da una circolazione depressionaria che porterà deboli piogge, soprattutto nella prima parte del giorno. In particolare, sulla Daunia e sul Tavoliere il cielo si presenterà molto nuvoloso con piogge in graduale attenuazione dalla sera. Sulle Murge si attendono precipitazioni più intense, anche a carattere temporalesco, che tenderanno a ridursi nel pomeriggio. Anche il litorale adriatico settentrionale sarà interessato da piogge al mattino, con successivo miglioramento. Sul litorale adriatico meridionale e sul Salento, invece, i fenomeni saranno più persistenti, con piogge e temporali che si attenueranno solo in serata. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali e il mare sarà molto mosso, con un zero termico intorno ai 1750 metri.

Venerdì 28 febbraio: Miglioramento graduale Con l’aumento della pressione atmosferica, il tempo inizierà a stabilizzarsi. La giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità variabile, con nubi sparse alternate a schiarite. Su Daunia, litorale ionico e Salento, il cielo sarà parzialmente nuvoloso per l’intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Sulle Murge le nubi risulteranno a tratti più compatte nel pomeriggio, mentre sul Tavoliere il cielo si presenterà molto nuvoloso con parziali aperture nel corso della giornata. I venti saranno deboli occidentali, in rotazione verso sud-ovest, e il mare sarà da molto mosso a mosso. Lo zero termico si attesterà sui 2050 metri.

Sabato 1 marzo: Nuvolosità in aumento La giornata di sabato vedrà il ritorno di condizioni meteorologiche più stabili, seppur con un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Su Daunia, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza a un peggioramento nel pomeriggio, con possibili deboli piogge. Sulle Murge e sul Salento il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con un aumento della nuvolosità in serata. Sul litorale ionico il tempo rimarrà più variabile, con alternanza di nubi e schiarite per tutto il giorno. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, tendenti a disporsi da sud. Il mare sarà da poco mosso a mosso, con lo zero termico stabile attorno ai 2050 metri.

In sintesi, la Puglia si prepara a una fine di febbraio e un inizio di marzo caratterizzati da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un’attenuazione delle precipitazioni e un progressivo diradamento della nuvolosità. Tuttavia, la stabilità non sarà ancora definitiva, con un possibile ritorno delle piogge a partire dal fine settimana.