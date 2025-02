Grande evento musicale al Circolo Unione: Gegé Telesforo in concerto

Un evento straordinario attende gli amanti della musica e della cultura: sabato 29 marzo, alle ore 20.30, il Circolo Unione ospiterà un’icona della scena musicale italiana, Gegé Telesforo. Una serata che si preannuncia indimenticabile, grazie alla presenza di un artista poliedrico, capace di spaziare tra diversi generi e linguaggi con la maestria che lo contraddistingue.

Un artista che non ha bisogno di presentazioni

Gegé Telesforo è un nome che risuona forte nella memoria collettiva del pubblico italiano. Musicista, compositore, giornalista, autore, personaggio radiofonico e televisivo, la sua carriera si è intrecciata con alcune delle produzioni più iconiche della nostra televisione. Memorabile il suo ruolo in Quelli della Notte, storico programma ideato e condotto da Renzo Arbore negli anni ’80, che ha segnato un’epoca e lasciato un’impronta indelebile nel panorama dello spettacolo italiano.

Ma Telesforo non è solo un volto noto del piccolo schermo. La sua carriera musicale parla per lui: grande interprete del jazz e maestro dello scat, ha collaborato con artisti di calibro internazionale, distinguendosi per la sua versatilità e la capacità di innovare mantenendo intatta la tradizione. Le sue performance sono un viaggio tra groove, swing e soul, capaci di coinvolgere ed emozionare anche il pubblico più esigente.

Un evento da non perdere con un ospite d’eccezione

Ad impreziosire la serata, la partecipazione di un altro straordinario musicista: Christian Mascetta. Chitarrista di chiara fama, Mascetta accompagnerà Telesforo in un dialogo musicale che si preannuncia di altissimo livello, con momenti di pura improvvisazione e raffinata tecnica strumentale. Un’occasione unica per assistere a un incontro tra due grandi protagonisti della scena musicale contemporanea.

L’invito del Circolo Unione

Il Circolo Unione si conferma, ancora una volta, luogo di incontro e diffusione della cultura musicale, offrendo al pubblico un appuntamento imperdibile. Per partecipare all’iniziativa, è necessario confermare la propria adesione contattando direttamente il Circolo Unione. L’organizzazione invita soci e appassionati a non perdere questa straordinaria opportunità di vivere una serata all’insegna della grande musica.

Il Presidente del Circolo Unione, Ugo Galli