FOGGIA – Il debito che un presunto spacciatore avrebbe contratto con un esponente della Società foggiana fa finire nei guai il governatore del Molise, Francesco Roberti, indagato per corruzione in una inchiesta della Dda di Campobasso su un traffico di rifiuti con la Puglia.

L’indagine è partita da una presunta estorsione con metodo mafioso contestata a T. M., 53 anni, di San Nicandro Garganico, ed è approdata – tramite intercettazioni a cascata, a Roberti (esponente di Forza Italia) che all’epoca dei fatti era presidente della Provincia di Campobasso, componente del Consiglio generale del Cosib e sindaco di Termoli.

E che in questa veste – secondo il procuratore di Campobasso, Nicola D’Angelo, e il sostituto Vittorio Gallucci, avrebbe ricevuto soldi e regali per sé e per la moglie (pure lei indagata) in cambio di facilitazioni concesse alla società Energia Pulita per conto della quale – in veste di ingegnere – avrebbe in precedenza svolto alcuni incarichi professionali.

Roberti risultava «co-progettista di fatto di alcune pratiche presentate da Energia Pulita allo Sportello per le attività produttive del Comune di Termoli da lui stesso amministrato», garantendo alla società una corsia preferenziale.

La moglie, considerata una sorta di intermediario, sarebbe in cambio stata assunta prima da alcune società di consulenza poi dalla stessa Energia Pulita «sfruttando, all’uopo, il concomitante rapporto di coniuge di Roberti e quello di impiegata alle dipendenze, dapprima di fatto e in un secondo tempo con formale contratto, della società Energia Pulita».

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it