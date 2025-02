Manfredonia: residenti esasperati per l’occupazione del suolo pubblico: "Basta, i controlli dove sono?"

Manfredonia: residenti esasperati per l’occupazione del suolo pubblico

Manfredonia – I residenti delle zone Croce, Centrale e via Gargano sono sempre più esasperati dalla continua occupazione del suolo pubblico da parte di alcune attività commerciali. A farsi portavoce del malcontento è un gruppo di cittadini che denuncia la presenza ingombrante di mastelli dei rifiuti, fioriere, piante, stendini e altri oggetti che rendono difficile la viabilità pedonale e impossibile il parcheggio.

“Siamo stanchi di questa situazione – affermano i residenti – ogni giorno dobbiamo fare i conti con un percorso a ostacoli fatto di bidoni della spazzatura, fioriere e oggetti vari che invadono il marciapiede. Senza contare le auto parcheggiate in modo irregolare che rendono ancora più caotica la circolazione”.

Il problema principale sembra derivare dall’uso indiscriminato dello spazio pubblico da parte di attività commerciali e privati, che piazzano oggetti ingombranti senza alcun controllo. “Non possiamo più nemmeno parcheggiare davanti casa – proseguono i cittadini – perché ogni spazio libero viene occupato. La situazione è diventata insostenibile”.

I residenti chiedono un intervento immediato da parte delle autorità competenti per ripristinare il decoro e garantire il diritto alla mobilità. “Abbiamo segnalato più volte la questione al Comune, ma finora non è cambiato nulla. Chiediamo maggiori controlli e sanzioni per chi utilizza il suolo pubblico senza autorizzazione, impedendo a noi cittadini di vivere serenamente il nostro quartiere”.

L’auspicio è che le istituzioni locali possano prendere provvedimenti concreti per risolvere questa problematica e restituire ai residenti la vivibilità che meritano.