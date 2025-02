La comunità marittima di Termoli è in lutto per il tragico naufragio del peschereccio “Normandy”, di proprietà della famiglia Selvanera, avvenuto nel pomeriggio di ieri. In segno di cordoglio per la scomparsa del comandante 58enne (il 58enne di Bisceglie Giovanni Dell’Olio, per gli amici Gianni, fonte foggiatoday.it), che ha perso la vita nell’affondamento al largo di Lesina, le bandiere del porto turistico saranno esposte a mezz’asta.

La Procura di Foggia ha aperto un’inchiesta sull’incidente.

Nella serata di ieri, la motovedetta CP 878 della Guardia Costiera di Termoli è rientrata al porto con i due membri dell’equipaggio sopravvissuti. Il “Normandy” si trovava a circa 5 miglia dalla costa, tra Lesina e Capojale, quando un’avaria al motore ha causato l’imbarco di acqua, portando all’affondamento dell’imbarcazione. Le operazioni di soccorso e recupero sono state coordinate dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste.

La comunità locale è profondamente scossa da questo evento, che mette in luce i pericoli quotidiani affrontati dai pescatori.

Le autorità stanno indagando per determinare le cause esatte dell’incidente e prevenire futuri episodi simili.