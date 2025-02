Nuove intimidazioni a Macchia: "Tagliati una quarantina di alberi d'ulivo, fermiamo lo sfregio del nostro territorio"

Monte Sant’Angelo. L’area di Macchia, un gioiello naturalistico nell’agro di Monte Sant’Angelo, sta vivendo un periodo di difficoltà a causa di atti vandalici e intimidazioni che colpiscono i proprietari terrieri. Da tempo, alcuni possidenti di terreni agricoli subiscono danni ingenti, con episodi di tagli indiscriminati di alberi e minacce velate, spesso legate a dinamiche di controllo del territorio e di gestione del lavoro.

L’ultimo grave episodio si è verificato lo scorso febbraio, quando ignoti hanno abbattuto una quarantina di giovani alberi di ulivo, ancora in fase di crescita. Non è la prima volta che accade: in passato, ad essere presi di mira sono stati anche ulivi secolari, patrimonio inestimabile dell’agricoltura e della tradizione locale. Questi atti distruttivi non solo arrecano un danno economico ai proprietari, ma compromettono irrimediabilmente il paesaggio e l’equilibrio ambientale della zona.

Molti degli agricoltori colpiti hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine, ma altri, per timore di ritorsioni, preferiscono restare in silenzio. Un clima di insicurezza e paura che frena le denunce e rende ancora più difficile contrastare il fenomeno.

Macchia e l’agro di Monte Sant’Angelo sono luoghi di straordinaria bellezza, caratterizzati da uliveti secolari e una storia radicata nella tradizione contadina. Questo patrimonio merita di essere protetto e valorizzato, non deturpato da azioni criminali. Il territorio non può diventare ostaggio di logiche intimidatorie, che mettono in pericolo non solo i proprietari terrieri, ma anche l’intero sistema agricolo e turistico della zona.

I residenti chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni e un incremento dei controlli per arginare un problema che rischia di compromettere irrimediabilmente l’ecosistema locale e la qualità della vita.

Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione, ma è necessaria una presa di coscienza più ampia: denunciare e contrastare questi atti è un dovere civico per preservare la bellezza e l’integrità di un territorio che appartiene a tutti.

Si invitano chiunque volesse fare segnalazioni, anche in anonimo, a contattare la redazione di StatoQuotidiano.it alla email: segreteria@statoquotidiano.it

