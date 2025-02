Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi (giovedi 27 febbraio) il suo operativo estivo 2025 per gli aeroporti della Puglia – Bari e Brindisi – che continua a offrire una connettività senza pari a tariffe basse per i visitatori e i residenti della regione Puglia.

L’operativo estivo 2025 di Ryanair offre un’incomparabile scelta di popolari destinazioni soleggiate e weekend in città da scoprire ed esplorare alle tariffe più basse d’Europa e d’Italia.

L’operativo estivo 2025 dalla Puglia offrirà:

5 aeromobili (3 a Bari & 2 a Brindisi) – Investimento di 500M di dollari

82 rotte in totale (59 a Bari & 23 a Brindisi)

6,6 milioni di pax. all’anno

Suporto ad oltre 5.100 posti di lavoro

Purtroppo, Ryanair non sarà in grado di aggiungere una crescita significativa in Puglia quest’estate, a causa della persistenza dell’addizionale municipale che non porta alcun beneficio alla regione e ha un impatto negativo sul turismo locale, sull’occupazione e sull’accesso a tariffe basse per i residenti della Puglia che viaggiano verso destinazioni italiane ed europee. Questo è in netto contrasto con la crescita registrata in altre regioni italiane, Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia, che hanno abolito l’addizionale municipale e hanno visto un aumento spettacolare del traffico, del turismo e della crescita dell’occupazione.

Sebbene Ryanair rimanga impegnata nella regione Puglia, rafforzata dalla saggia decisione del Sindaco di Brindisi di fermare l’aumento proposto dell’addizionale municipale di €1 per l’aeroporto di Brindisi nel 2023, che ha salvato la connettività locale e i posti di lavoro, è adesso la volta il turno della Regione Puglia e del Governo Italiano di abolire completamente l’addizionale municipale regressiva in modo da stimolare un’ulteriore crescita della capacità e offrire tariffe più basse per i cittadini e i passeggeri di tutti gli aeroporti italiani. Questo permetterebbe a Ryanair di realizzare una grande crescita per l’Italia nei prossimi anni, incluso un aumento del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 1.500 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri, 40 nuovi aeromobili (per un investimento di 4 miliardi di dollari) e oltre 250 nuove rotte negli aeroporti italiani.

Per celebrare l’estate 2025 in Puglia, Ryanair ha lanciato una promozione valida 3 giorni con tariffe a partire da soli €21,99 per viaggiare fino alla fine di giugno, disponibile da oggi per prenotazioni solo su ryanair.com (soggetto a disponibilità).

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato:

“Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, è lieta di annunciare il suo operativo estivo 2025 per la Puglia, che vedrà Ryanair operare 82 rotte tra Bari e Brindisi, con 5 aeromobili basati (per un investimento di $500M), supportando oltre 5.100 posti di lavoro (inclusi lavori ben retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri) nella regione, trasportando 6,6 milioni di passeggeri all’anno.

Mentre da una parte Ryanair elogia il Sindaco di Brindisi per la sua visione e approccio nel sostenere la crescita del turismo, migliorando la connettività e abbassando di conseguenza le tariffe per i cittadini e i visitatori della regione Puglia, fermando l’aumento dell’addizionale municipale, dall’altra, dall’altra la Puglia ha l’opportunita’ di registrare una maggiore crescita del traffico e del turismo nei prossimi anni, qualora la Regione e il Governo Italiano abolissero l’eccessiva addizionale municipale. Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di $4 miliardi in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, supportando una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno e oltre 250 nuove rotte.

Non vediamo l’ora di annunciare grandi notizie per la Puglia, inclusi un aumento della capacità, nuovi aeromobili e tariffe più basse, che sono cruciali per garantire alla Puglia e ai visitatori la connettività che meritano tutto l’anno, rendendo anche più facile e conveniente riunirsi con familiari e amici.”