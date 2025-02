Vitulano Drugstore Manfredonia rimonta sfiorata ad Avellino, restare vicini alla squadra

Il terzo risultato utile consecutivo sfuma per millimetri: il Vitulano Drugstore Manfredonia, ad Avellino, non riesce a compiere un’altra impresa. Nel turno infrasettimanale della ventesima giornata di Serie A di futsal, martedì 25 febbraio al PalaSport Del Mauro, la Sandro Abate vince per 4-3.

Da una partita giocata con carattere, riparando agli errori con impegno, cuore e messa in mostra delle proprie qualità, non si ricavano punti ma una grande certezza: questa squadra non mollerà nella lotta per raggiungere la permanenza nella massima categoria fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata.

Sabato 1 marzo, al PalaScaloria di Manfredonia, passa un crocevia fondamentale e potenzialmente determinante: lo scontro diretto con la Pirossigeno Cosenza. La città di Manfredonia e l’intero popolo sipontino sono convocati al fianco dei giocatori per trascinarli ad un risultato che sarà inevitabilmente uno spartiacque della stagione. Biglietti in vendita da oggi.

Cronaca della partita

Nel primo tempo, la Sandro Abate sfrutta tutte le palle a disposizione e ogni singolo, spesso piccolo, errore commesso dai sipontini per segnare: apre le marcature Gaio Gui, seguito da Gabriel Pina e poi dal tap-in di Massimo Abate. Pare una partita già compromessa, ma i biancocelesti (in maglia granata) reagiscono a sfortuna, frustrazione (causata anche dall’arbitraggio, composto da errori e comportamenti discutibili) e qualità degli avversari con orgoglio.

Il piano pensato per il secondo tempo porta ai risultati sperati: Wilmer Cabarcas Ronaldo conferma l’ottimo periodo di forma con una rete preziosa. Bravo Diohan Barbieri in esecuzione di uno schema da fallo laterale per allargare la riapertura della sfida, con Lucho che, con la stessa modalità, trova l’insperato gol del pareggio. Poco dopo, però, Gennaro Galletto conclude tutto solo per il nuovo vantaggio avellinese. I tentativi con il portiere di movimento sono tutti minacciosi, ma tra legni e straordinarie parate di un Gianluca Parisi fresco di convocazione in Nazionale, la Vitulano deve accettare la sconfitta.

Formazioni

Sandro Abate: Vitiello (p), Venezia, Alex, Botta, Pina, Galletto, Abate (k), Gui, Parisi (p), Kenji, Di Luccio, Lauro (p). All. Basile.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo (k), Giannattasio, Kullani, Barbieri, Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Fiotta (p). All. Moura.

Tabellino

4’48″pt Gui; 7’00″pt Pina; 8’56″pt Abate; 2’03″st Ronaldo; 4’00″st Barbieri; 12’07″st Lucho; 14’54″st Galletto.

Ammoniti

Gui, Di Luccio.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Sandro Abate

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5