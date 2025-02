Apricena in festa, Potenza: "Il Carnevale storico supera le 15.000 presenze"

Apricena si prepara a una notte di Carnevale indimenticabile: confermata la sfilata del 2 marzo

Apricena, 28 febbraio 2025 – Nessun rinvio, nessuna variazione: la grande sfilata del Carnevale Storico di Apricena si terrà regolarmente domenica 2 marzo e promette di regalare uno spettacolo ancora più emozionante. La grande novità di questa edizione sarà la versione serale e notturna del corteo, che trasformerà le strade della cittadina in un teatro a cielo aperto, animato da luci, musica e scenografie mozzafiato.

L’appuntamento è fissato per le 17:30 in Via San Nazario, da dove partiranno i Carri Allegorici, accompagnati da gruppi mascherati, coreografie spettacolari e un’atmosfera che si preannuncia magica. Con il calare del sole, Apricena si vestirà di colori e suggestioni uniche, offrendo al pubblico un’esperienza mai vissuta prima nella storia del suo Carnevale.

Ad arricchire l’evento sarà la presenza di Manuela Arcuri, madrina d’eccezione, che sfilerà tra le vie della città accolta dal calore e dall’entusiasmo dei presenti. Ma lo spettacolo non si fermerà con la parata: al termine della sfilata, la festa continuerà in Piazza Josemaria Escrivá, dove il palco ospiterà un grande show musicale. Protagonisti della serata saranno Lo Zoo di 105, pronti a scatenare il pubblico con la loro energia travolgente, e Haiducii, che farà ballare tutti sulle note della celebre hit “Dragostea Din Tei”.

Il Carnevale Storico di Apricena si conferma così uno degli eventi più attesi e spettacolari della regione, capace di rinnovarsi senza perdere la sua identità. Quella di domenica non sarà una semplice sfilata, ma un’esperienza destinata a rimanere impressa nella memoria di tutti.

Il Popolo dei Coriandoli vi aspetta per una notte di festa, emozioni e divertimento!