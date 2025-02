Bitcoin sotto gli 80mila dollari. Perde un quarto del valore in sei settimane

Bitcoin hits US$80,000 for the first time | FMT

Il Bitcoin ha subito un significativo calo di valore, scendendo per la prima volta dall’11 novembre sotto la soglia degli 80.000 dollari. Nella notte, intorno alle 2:30, la criptovaluta più diffusa ha registrato una perdita del 5,5%, attestandosi a 79.627 dollari. Questo declino segna una riduzione del 25% rispetto al picco storico di circa 109.000 dollari raggiunto il 20 gennaio, giorno dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

L’entusiasmo iniziale per le politiche favorevoli alle criptovalute promosse dal Presidente Trump, che aveva ventilato l’ipotesi di una riserva strategica nazionale in Bitcoin e promesso un allentamento normativo nel settore, aveva spinto il valore dell’asset digitale verso livelli record. Tuttavia, nelle ultime settimane, l’incertezza economica e geopolitica ha raffreddato l’interesse degli investitori, spingendoli a ridurre l’esposizione su asset considerati rischiosi e speculativi.

Il deterioramento del sentiment di mercato è stato aggravato dal timore di una guerra commerciale su larga scala, determinata dalle politiche protezionistiche dell’amministrazione Trump. L’introduzione di dazi nei confronti di Cina e Canada ha contribuito a un clima di instabilità economica, incentivando gli investitori a spostare i propri capitali verso asset considerati più sicuri. Questa fuga dal rischio ha avuto un impatto diretto sul mercato delle criptovalute, con il Bitcoin tra i principali bersagli delle vendite.

Gli analisti sottolineano come gli investitori siano in attesa di segnali concreti da parte della Casa Bianca, per capire se le promesse fatte dal Presidente in favore delle criptovalute si tradurranno in misure reali. Nel frattempo, la volatilità del Bitcoin rimane elevata, rispecchiando le incertezze del quadro economico globale e la sensibilità del settore crypto alle decisioni politiche e finanziarie internazionali.