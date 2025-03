DOMENICO (MIMMO) GUERRA – L’ECLETTICO ARTISTA di MANFREDONIA

(Protagonista da anni del Carnevale Sipontino)

Di Franco Rinaldi

Domenico Guerra per gli amici “Mimmo”, classe 1962, (talentuoso disegnatore, costumista, costruttore di carri allegorici in cartapesta, allestitore di scenografie per fiere, per spettacoli teatrali e manifestazioni di arte varia, con esperienze riguardanti anche, la realizzazione di presepi in cartapesta), da anni, è protagonista del Carnevale Sipontino, in qualità di ideatore, organizzatore e allestitore di stupendi gruppi mascherati.

Mi riferiva l’amico Mimmo, nell’intervista che mi ha rilasciato, che la passione per il Carnevale, l’ha avuta sin da piccola età, allorquando le sue sorelle, lo portavano a vedere le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Autore di straordinari gruppi mascherati, Guerra, si avvalso nel tempo della collaborazione di bravissimi allestitori di gruppi mascherati.

A tal riguardo, nel 2011, con il Gruppo: “Le Maschere di Midò”, inizia la sua collaborazione con Marcello Renzulli e Stefania Fortunato, con i quali in seguito, insieme, daranno vita all’allestimento di spettacolari gruppi mascherati, con esibizioni non solo nelle sfilate di Manfredonia, ma anche nei Carnevali di Putignano, Crispiano e Alba Adriatica.

Va ricordato, che nel 2013, lo spettacolare Gruppo “Gli Arcoballerini” di Manfredonia, allestito e coordinato da Mimmo Guerra, ha sfilato con grande successo, nel famoso Carnevale di Viareggio. Tra i collaboratori importanti, di Guerra, va ricordato il compianto Angelo Antonio Loconsole, mago delle luci, che impiantava in maniera mirabile sui cappelli e sui costumi dei Gruppi mascherati, per renderli più scintillanti e spettacolari, nelle sfilate notturne.

Certamente l’eclettico artista, Mimmo Guerra, che ha dato tanto al nostro Carnevale, va sicuramente coinvolto, non solo nella organizzazione del Carnevale ma anche in altri eventi, che l’Amministrazione Comunale della nostra Città, realizzerà negli anni a venire.

