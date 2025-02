Foggia. Approvato in Consiglio comunale l’aggiornamento delle tariffe del CUP

Approvato in Consiglio comunale l’aggiornamento delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale

L’assessore Frattarolo ha illustrato le novità introdotte e le loro finalità

——–

L’assessore alle Attività produttive Lorenzo Frattarolo in apertura di seduta consiliare ha illustrato l’aggiornamento delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale, sulla base delle previsioni dei regolamenti comunali vigenti, dell’indice Istat per l’adeguamento monetario delle tariffe applicabili alle occupazioni permanenti di suolo pubblico, delle istanze pervenute dalle categorie economiche interessate (in particolare il settore dell’editoria, il quale ha richiesto una riduzione dei costi di occupazione del suolo per le edicole, date le difficoltà congiunturali) e del rispetto dell’invarianza di gettito e degli equilibri di bilancio dell’ente.

Le principali modifiche introdotte per le edicole sono l’introduzione di una specifica voce nell’elenco delle occupazioni permanenti di suolo pubblico, distinguendole dai generici chioschi per garantire una tariffazione più equa e aderente alle loro specifiche esigenze economiche; la riduzione del 40 per cento del canone per loro, con determinazione della tariffa base al 60 per cento di quella applicata ai chioschi; l’applicazione del coefficiente di invarianza del gettito per la prima categoria di occupazione del suolo pubblico sempre da parte delle edicole, e l’esenzione del canone per le tende fisse o retrattili afferenti alle edicole stesse.

Si lavorerà per ridurre il carico fiscale per le nuove imprese e le attività esistenti che investono in innovazioni e creano posti di lavoro, per favorire lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), per stimolare investimenti in settori strategici come il commercio, la ristorazione, il turismo, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale, per incentivare l’occupazione locale attraverso sgravi fiscali per le assunzioni.

Aggiornare quindi le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l’anno in corso risponde all’esigenza di garantire una gestione efficiente delle entrate comunali.

L’assessore ha poi, nel corso della seduta, replicato alle presunte lacune nell’attività di recupero crediti maturati dall’Ente e sulla consistenza delle entrate derivanti dall’occupazione di suolo pubblico e dall’impiantistica pubblicitaria, e di contrasto alle affissioni abusive, spiegando che l’attività svolta dal SUAP nel 2024 è stata intensa e proficua e con risultati che saranno evidenti già in corso d’anno. Inoltre a breve verrà presentato l’imponente lavoro relativo al nuovo regolamento degli impianti pubblicitari, reso possibiledall’impegno profuso dall’ing. Affatato e dall’ufficio.