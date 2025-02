Elettrificazione, servizio tutto l’anno e duplice utilizzo per passeggeri e merci

Dopo anni di colpevole abbandono e dismissione delle ferrovie secondarie, da nord a sud, dalla Valle d’Aosta alle Isole, ovunque c’è il rilancio anche grazie a comitati per salvaguardia e valorizzazione.

“Anche a Foggia e a Manfredonia i cittadini di alcune associazioni hanno dato avvio ad un Comitato e una petizione per elettrificare e potenziare la ferrovia Foggia- Manfredonia Stazione campagna incluso il raccordo con il porto alti fondali dalla stazione di Frattarolo – sottolinea il consigliere comunale di Foggia che ha aderito convintamente – e il prossimo lunedì 03 marzo dalle ore 10:30 alle 11:30 presso l’Aula consiliare del Comune di Foggia si terrà una Conferenza stampa per presentare, insieme ad una Delegazione di Associazioni sipontine e Sindacati aderenti, il Comitato, la petizione ed altre prossime iniziative al riguardo”.

Sono stati informati ieri, con l’invio della Locandina relativa alla Conferenza stampa, e invitati a partecipare tutti i colleghi Consiglieri del Comune di Foggia. Finora ha confermato la sua partecipazione il collega Antonio Pio Mancini.

“Come si può osservare anche dalla locandina l’iniziativa non è connotata in termini partitici ma come consigliere in quanto il Comitato risulta essere aperto, inclusivo e trasversale, come già si è avuto modo di verificare con le adesioni a Manfredonia – rimarca Cataneo che chiosando sottolinea – l’elettrificazione, servizio tutto l’anno e duplice utilizzo per passeggeri e merci fanno emergere la centralità strategica di una linea, finora immotivatamente trascurata, per ottenere: il miglioramento della qualità della vita, decongestionamento e sicurezza del traffico urbano ed extraurbano, sostegno allo sviluppo territoriale e alla destagionalizzazione turistica legata ai vari ambiti settoriali in entrambe le Città, valorizzazione delle infrastrutture ferroviarie di rete e puntuali esistenti oltre i tre porti sipontini, l’aeroporto e la piattaforma logistica di Incoronata.”

Consigliere comunale di Foggia, Pasquale Cataneo