Foggia, nuova fase per la vertenza G&W: speranze per i lavoratori e il settore manifatturiero ph La Gazzetta del Mezzogiorno

Si apre un nuovo capitolo nella vertenza G&W Srl (ex Tozzi Sud) con la conferma dell’omologa del concordato preventivo, un passo atteso che potrebbe aprire nuove prospettive per i lavoratori coinvolti e per l’intero settore manifatturiero locale. L’assessore alle Attività Produttive e al Lavoro del Comune di Foggia, Lorenzo Frattarolo, ha commentato la notizia sottolineando l’importanza di questo passaggio per individuare una soluzione in grado di rispondere alle esigenze occupazionali e allo sviluppo del territorio. “Ora possiamo esplorare offerte imprenditoriali concrete – ha dichiarato Frattarolo – grazie anche alla collaborazione delle parti sociali e del SEPAC, che ringraziamo nella persona del presidente Leo Caroli. L’obiettivo è dare speranza ai tanti lavoratori coinvolti e imprimere un’accelerazione alla risoluzione della vertenza”.

L’amministrazione comunale si era già attivata lo scorso 13 dicembre, inviando una richiesta al Commissario Giudiziale – a firma della sindaca Maria Aida Episcopo e dello stesso Frattarolo – affinché sollecitasse il Tribunale nel provvedere all’omologa del concordato. Un passaggio considerato fondamentale per aprire a possibili soluzioni alternative alla chiusura definitiva dello stabilimento. Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere comunale Antonello Rizzi, che ha definito l’omologa un punto di svolta per le famiglie dei lavoratori: “Da oggi si apre una prospettiva diversa rispetto al dramma che ha investito questi lavoratori. La strada da percorrere è ancora lunga, ma rispetto alle condizioni iniziali, il percorso sarà sicuramente più agevole. L’amministrazione continuerà a sostenere attivamente i lavoratori in tutti i prossimi passaggi”.

L’attenzione ora si concentra sulle possibili manifestazioni d’interesse da parte di nuovi investitori, con l’auspicio che il futuro dell’ex Tozzi Sud possa tradursi in una concreta opportunità di rilancio per l’occupazione e il comparto manifatturiero di Foggia.

Lo riporta l’Immediato.net