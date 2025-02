Foggia, quattro condannati in via definitiva arrestati dalla Polizia di Stato

Quattro persone condannate in via definitiva sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Foggia nell’ambito di un’operazione finalizzata alla cattura di soggetti destinatari di ordini di carcerazione. Gli arresti, eseguiti dalla squadra mobile con il supporto del Gruppo Falchi, sono avvenuti nell’ultimo mese a seguito di un’intensificazione delle attività investigative per rintracciare persone che, pur avendo ricevuto una condanna definitiva, risultavano ancora in libertà. Tra gli arrestati figura un uomo di 68 anni, su cui pendeva una condanna a 12 anni, 4 mesi e 28 giorni di reclusione per associazione a delinquere e reati contro il patrimonio. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, ha visto revocato il beneficio e trasferito in carcere per scontare il resto della pena.

Un altro arresto ha riguardato un giovane di 25 anni, condannato a 1 anno e 26 giorni di reclusione per evasione in concorso. A finire in manette anche un 32enne, che dovrà scontare 1 anno e 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, e un 46enne, condannato a 8 mesi di carcere per evasione. Tutti e quattro i soggetti sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Foggia per l’espiazione della pena. Il questore di Foggia ha sottolineato l’importanza dell’operazione, evidenziando l’attenzione della Polizia di Stato nel garantire l’esecuzione delle pene previste dalla legge. “Si tratta di un’azione fondamentale per garantire la tranquillità sociale e l’effettività del sistema sanzionatorio”, ha dichiarato.

L’operazione rientra in una strategia più ampia di controllo del territorio volta a contrastare l’illegalità diffusa e a garantire che chi è stato condannato in via definitiva non rimanga impunito. Le forze dell’ordine proseguiranno le attività di monitoraggio e cattura per assicurare alla giustizia coloro che tentano di sottrarsi alle proprie responsabilità penali.

Lo riporta l’Immediato.net