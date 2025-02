Manfredonia, 24 febbraio 2025 – Francesco Mangini, residente a Manfredonia, ha rilasciato una dichiarazione riparativa in merito a un post diffamatorio pubblicato su Facebook il 6 maggio 2022, sulla pagina della testata online “Stato Quotidiano”.

Il commento, ritenuto lesivo della reputazione dell’ing. Giovanni Rotice, all’epoca sindaco della città, è stato oggetto di un procedimento penale per diffamazione (art. 595 c.p.), attualmente pendente presso il Tribunale di Foggia.

Con un atto di profondo rammarico e pentimento, Mangini ha riconosciuto il carattere inappropriato delle sue affermazioni, sottolineando come esse siano state pronunciate in un momento particolarmente difficile della sua vita e non rappresentino il suo vero giudizio sulla persona di Giovanni Rotice.

“Mi guarderei bene dal proferire simili affermazioni oggi – dichiara Mangini – perché reputo il sig. Rotice un uomo probo, professionalmente stimato e degno di rispetto. Mi auguro che possa accettare le mie scuse e rimettere la querela per diffamazione a mio carico.”

Per riparare al danno arrecato alla reputazione dell’ing. Rotice, sia come ex amministratore del Comune di Manfredonia sia come imprenditore, Mangini si impegna a pubblicare la presente dichiarazione di scuse su Facebook e a inviarla con richiesta di pubblicazione ad altri organi d’informazione.

Con questo gesto, Francesco Mangini intende assumersi la responsabilità delle proprie parole e ristabilire il rispetto nei confronti di Giovanni Rotice, sperando nella chiusura del contenzioso legale in corso.