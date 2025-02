Il Consiglio di Stato conferma la sospensione dell'interdittiva alla 'Gianni Rotice SRL'

Con ordinanza pubblicata in data odierna, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Foggia avverso l’ordinanza del Tar Bari che, lo scorso 16 gennaio, aveva sospeso l’interdittiva antimafia emessa nei confronti della “Gianni Rotice Srl”.

Alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato, l’interdittiva antimafia resta sospesa e, quindi, non produce effetti; questo consentirà alla “Gianni Rotice Srl” di proseguire nei contratti pubblici in corso di svolgimento garantendo un importante livello occupazionale e la realizzazione di fondamentali opere e strategici servizi per i territori.

Dopo il Tar Bari quindi, anche il Consiglio di Stato ha dato ragione alla “Gianni Rotice Srl” difesa dal Prof Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’avv. Gianluca Ursitti.