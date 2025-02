Il saluto della Sindaca Episcopo a Potito Salatto, neo presidente di Confindustria Foggia

“Un sincero augurio di buon lavoro certa che non mancheranno tra di noi occasioni di dialogo e confronto produttivi.”

Questo il saluto che ha portato quest’oggi la Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo all’assemblea elettiva di Confidustria che ha portato Potito Salatto ai vertici dell’associazione di categoria.

“Come Sindaca della città capoluogo ritengo che il dialogo costante e propositivo con i corpi intermedi sia un elemento imprescindibile. Particolarmente in questa fase delicata di rilancio che stiamo cercando di portare avanti con la nostra Amministrazione. La crescita sociale, economica e culturale di Foggia non può prescindere dalla collaborazione istituzionale con una realtà come Confindustria – ha evidenziato la Sindaca. Un impegno comune, nel rispetto dei ruoli e dell’autonomia di ciascuno, da portare avanti nell’interesse di tutto il territorio”.

Quello che si accinge a svolgere Potito Salatto – ha concluso – è un compito complesso e impegnativo che, sono certa, svolgerà con la passione e l’impegno che ha sempre caratterizzato tutte le sue azioni