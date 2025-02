Un’inchiesta della DDA di Campobasso ha portato alla luce un presunto traffico illecito di rifiuti pericolosi tra il Molise e la Puglia, coinvolgendo anche il governatore del Molise Francesco Roberti, attualmente indagato per corruzione. Il caso è nato da un’indagine su un presunto traffico di rifiuti, che ha avuto inizio con un’indagine su una estorsione con metodo mafioso a carico di Tommaso Martino, un 53enne di San Nicandro Garganico.

L’inchiesta ha preso piede grazie a intercettazioni telefoniche, che hanno portato a indagare anche Roberti, all’epoca dei fatti presidente della Provincia di Campobasso, sindaco di Termoli e membro del Consiglio generale del Cosib. Secondo la ricostruzione del procuratore Nicola D’Angelo e del sostituto procuratore Vittorio Gallucci, Roberti avrebbe ricevuto soldi e regali sia per sé che per sua moglie (anch’ella indagata), in cambio di agevolazioni per la società Energia Pulita.

L’inchiesta ha rivelato che Roberti, in qualità di ingegnere, aveva svolto incarichi professionali per la società Energia Pulita e aveva garantito una corsia preferenziale nelle pratiche amministrative, come co-progettista di alcune pratiche presentate dallo stesso ente. La moglie di Roberti, che avrebbe svolto il ruolo di intermediario, sarebbe stata assunta prima da società di consulenza e successivamente dalla stessa Energia Pulita, sfruttando il suo rapporto con il marito, sia come coniuge che come dipendente della società.

La vicenda ruota attorno all’ipotesi che i rifiuti pericolosi provenienti dal Molise siano stati smaltiti illegalmente nella centrale a biomasse di Foggia, dando ulteriore risalto al coinvolgimento delle figure politiche e imprenditoriali nel traffico illecito.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.